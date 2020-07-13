شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الرياضية تلغي عقوبة منع مانشستر سيتي من المسابقات الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألغت محكمة التحكيم الرياضية، ومقرها لوزان، الاثنين، عقوبة منع مانشستر سيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لكرة القدم لمدة عامين.
وقضت المحكمة بأن النادي الإنجليزي لم يخرق قواعد اللعب المالي النظيف، لكنها فرضت غرامة بقيمة عشرة ملايين يورو على سيتي، لعدم التعاون مع الاتحاد الأوروبي الـ(يويفا).
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