شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يقرر إقامة 4 وديات خلال معسكره المغلق بالإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو المصرى البورسعيدى على إقامة 4 وديات فى معسكره المغلق المقرر إقامته نهاية الشهر الجارى بالإسكندرية ضمن استعدادات الفريق لإستئناف الدورى فى السادس من أغسطس المقبل بعد التوقف الذى دام لأكثر من 4 شهور بسبب جائحة كورونا التى أصابت العالم منذ بداية العام الحالى .

ومن المقرر أن يواجه المصري نظيره طنطا يوم 23 يوليو، وسموحة 26 يوليو، وبيراميدز 29 يوليو ، ويتفاوض مسؤولو المصري مع الاتحاد السكندري على موعد للودية.

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من ناحية أخرى اقترب استاد السويس من استضافة مباريات فريق المصرى البورسعيدى فى الدورى العام هذا الموسم، وينتظر اتحاد الكرة وصول الموافقات الأمنية على جدول الدورى حتى يتم إعلانه وإرساله للأندية.

وتعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤتمراً صحفياً خلال الأسبوع الجاري لإعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الأولي من عمر الدوري بعد قرار عودته يوم 6 اغسطس المقبل بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، كما سيتم الاعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مصير دوري القسم الثاني وموعد استئنافه والأقرب منتصف سبتمبر المقبل.