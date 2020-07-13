شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..التشاؤم يجبر منتخب البرازيل على تغيير لون الزى الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يٌعد منتخب البرازيل من اكثر المنتخبات تتويجا ببطولة كأس العالم ، حيث حصد اللقب 5 مرات، ويرتدى لاعبو المنتخب البرازيلى اللون الأصفر، بعد أن كان اللاعبون يرتدون الأبيض، وقرر لاعبو منتخب البرازيل تغيير لون الزى الخاص بهم عام 1950، حيث كان اللون الذى يرتديه اللاعبون هو الأبيض ولكن خسارة الفريق فى نهائى المونديال الذى استضافته البرازيل، أمام الأورجوارى، فتشاءم مسئولوه وتم تغيير اللون من الأبيض إلى الأصفر، بعد اللقاء الذى انتهى بنتيجة 2/1 للمنتخب الأورجويانى .

وتٌعد كأس العالم لكرة القدم 1950 هى البطولة الرابعة من كأس العالم لكرة القدم وأقيمت فى البرازيل من 24 يونيو إلى 16 يوليو، وهى الأولى منذ عام 1938، بعد توقف دام 12 عاماً بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية فكانت آخر بطولة هى التى أقيمت عام 1938 فى فرنسا.

وبعد انتهاء الحرب قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم تعويض بطولتى 1942 و1946 وتم البحث عن دولة لاستضافة تلك البطولة ولكنها فشلت فى الوصول لأى دولة أوروبية تستضيف الحدث بعد تلك الحرب، حيث خشى الاتحاد الدولى من عدم الحصول على موارد كافية لتنفيذ تلك البطولة، حتى تقدمت البرازيل بطلب استضافة كأس العالم لكرة القدم على أرضها بشرط أن تقام عام 1950 (كان مقرراً أن تقام عام 1949)، وكان عرض البرازيل مشابهاً بشكل كبير لعرضها لاستضافة البطولة عام 1942 بالإضافة إلى ألمانيا.