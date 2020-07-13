مران الأهلي.. فايلر يخصص فقرة للتدريب بالكرات الطبية

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة للتدريب باستخدام الكرات الطبية، في بداية المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش. وخصص الجهاز الفني فقرة في بداية المران للتدريب بالكرات الطبية، ضمن البرنامج البدني الذي يخوضه الفريق لتجهيزجميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، التي تشهد الكثير من التحديات محليًّا وإفريقيًّا.
وعقد رينيه فايلر جلسة مطولة مع مساعده ديفيد سيزا، المدرب العام، على هامش مران الفريق.
وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبية بالكرةالطائرة وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين بعد الانتهاء من الجانب الخططي الذي اشتمل عليه المران.
وقسم رينيه فايلر، المدير الفني، اللاعبين إلى مجموعتين، للتدريب على بناء الهجمة بمشاركة حارسين، والتركيز على الكرات العرضية.
ويستعد الأهلي لانطلاق مباريات الدوري الممتاز، والمقرر لها أغسطس المقبل، بعد فترة توقف تجاوزت الأشهر الثلاثة، بسبب انتشار فيروس كورونا.
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