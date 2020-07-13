طبيب الأهلي يطمئن علي حالة محمد محمود

اطمأن الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على حالة محمد محمود لاعب الفريق، الذي يخضع لبرنامج يشتمل على مشاركته في جزء من المران الجماعي وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية المنفردة، للتأكد من تجهيزه بشكل نهائى

للمشاركة والوجود في المرحلة المقبلة.

وأدى محمد محمود جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

وقام اللاعب بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض

الفقرات التأهيلية ضمن المرحلة الأخيرة في البرنامج الذي يقوم بتنفيذه قبل العودة.

وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، جلسة مطولة مع محمد محمود لاعب الفريق، على هامش المران، للاطمئنان على حالته والتعرف على مدى التقدم في برنامجه التأهيلي، الذي يخوض مراحله الأخيرة قبل العودة للمشاركة بشكل كامل في مران الفريق.

