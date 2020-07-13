الامارات | بالصور.. النصر يواصل تدريباته في "ملعب مكيّف"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. النصر يواصل تدريباته في "ملعب مكيّف" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق النصر تدريباته اليومية في مدينة دبي الرياضية بالملعب المكيف بحضور جميع اللاعبين المواطنين والأجانب، عقب انضمام اللاعب ريان مينديز -أحدث الوجوه الجديدة- للتدريبات. وقال عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، عبدالرحمن محمد لـ "الإمارات اليوم”: "إن النصر لا يفكر حالياً في المعسكر الخارجي والسفر خارج الدولة بسبب الإجراءات الإحترازية مكتفياً بالتدريبات في الملعب المكيف لأطول فترة ممكنة لحين العودة إلى استاد آل مكتوم للتغلب على مشكلة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في الوقت نفسه". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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