شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب الأعلى للإعلام بـ«ردع رئيس الزمالك ومحاسبة قناة ناديه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي، تقدمه بشكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه؛ بسبب «التجاوزات غير الأخلاقية التي جاءت على لسانه»؛ سواء في التسجيلات الخاصة برئيس الزمالك أو بكلامه أثناء مداخلته الهاتفية مع القناة أمس الأحد، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

وقال النادي الأهلي في شكواه، إن رئيس الزمالك «لم يجد رادعًا، ويتطاول على هذا ويشتم ذاك، ويخوض في الأعراض وانتهك هو وقناته ميثاق الشرف الإعلامي، وتجاوز كل الحدود، في الوقت الذي تعهد فيه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من قبل، في بيان رسمي، صدر بتاريخ 14ــ 6ــ2020 أنه سيقوم بمعاقبة الذي يخرج عن النص، ويسحب ترخيص القناة الخاصة بناديه، لكن رئيس الزمالك ضرب بكل هذا وقبلهم نصوص القانون، عرض الحائط، واستمر على نهجه المتجاوز بحق النادي الأهلي وقياداته دون حسيب أو رقيب».

وطالب النادي الأهلي بتفعيل القانون، وأن يمارس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحياته في ردع رئيس الزمالك، والحفاظ على قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري، الذي قد يعاني أزمة أخلاقية بسبب التجاوزات «الفجة» للمذكور.