وزير الرياضة يطالب الأهلي والزمالك بالهدوء.. ويؤكد مستعدون لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوضع بين الأهلى والزمالك وما يحدث بينهما حالياً، ينبغى ألا يكون بهذه الطريقة .

وقال صبحي "الناديان رمز للكرة المصرية، حتى لو هناك تجاوز من أحد الأطراف فهناك قوانين".

وتابع "نحن نتابع كل تفاصيل الأزمة، ونتمنى من الجماهير أن تحافظ على شكل الكرة المصرية".

ومن جانب آخر قال وزير الرياضة " الدولة المصرية قدمت تسهيلات الموافقة على استضافة نهائى دورى الأبطال الأفريقى".

وتابع " تواصلت مع المهندس هانى أبو ريدة وعمرو الجناينى وقدمت لهما تسهيلات الموافقة على استقبال نهائى دورى الأبطال الأفريقى بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية للدولة المصرية ضمن خطة مواجهة كورونا".

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وعن مونديال اليد قال أشرف صبحى، "نسابق الزمن لاستقبال 32 دولة فى مونديال اليد وجهزنا 4 صالات بالعاصمة الإدارية وبرج العرب و 6 أكتوبر بجانب هيئة استاد القاهرة لتنظيم بطولة تليق بمصر".

وعن عودة الأنشطة بالأندية مع منتصف يوليو قال وزير الرياضة، "بدأنا منذ الأول من يوليو على تطبيق الإجراءات الاحترازية وسيكون الافتتاح التدريجى فى 15 يوليو على أن تبدأ المنافسات بشكل رسمى فى الاول من أغسطس طبقاً للخطة الموضوعة".

وعن تطوير العشوائيات قال أشرف صبحى، "سعداء للغاية بوجود الرياضة فى تطوير العشوائيات خاصة حى الأسمرات، نفذنا المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات

على أحدث طراز، وجهزنا ملاعب مفتوحة لخدمة المجتمع ككل، وانتهينا بشكل كامل من المدينة الرياضية ويتواجد بها ملعب كرة ومدرجات و 4 ملاعب نجيل صناعى و 3 ملاعب سلة وملاعب متعددة الاغراض و12 ملعبا للنزال وألعاب الدفاع عن النفس بالاضافة للمنطقة الترفيهية والمسرح المكشوف والعاب الاطفال ومنطقة المطاعم ومجمع كبير لحمام السباحة يشمل حمام اوليمبى وأخر ترفيهى".

وأضاف وزير الرياضة ،"تدريب الأندية والمنتخبات على المدينة الرياضية بالأسمرات متاح بالفعل وجاهزون لاستقبال طلبات الأندية للتدريب هناك وإقامة المعسكرات المغلقة فكل الأمور مهيأة للغاية".

وعن مبادرة ركوب الدراجات قال أشرف صبحى، "اهتمام الرئيس بمبادرة ركوب الدراجات يتعلق باهتمام الدولة بصحة المصريين، فهى وسيلة حضارية للتنقل وهناك إقبال كبير على المبادرة بعد طرحها أون لاين حيث تلقينا 150 ألف طلب وهذا مؤشر جيد لاستكمال تنمية هذه الأنشطة".