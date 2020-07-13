الزمالك يستعد لأول مباراة بعد كورونا يوم الأحد المقبل

يستعد الزمالك لخوض أول مباراة له، منذ انتشار فيروس كورونا، وتوقف النشاط الكروي في مصر، منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وقال المدير الإداري بالزمالك أحمد زاهر “الفريق سيخوض مباراة ودية، ضد فريق سموحة، يوم الأحد المقبل، بملعب برج العرب بالإسكندرية”.

وأضاف “الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قرر الاكتفاء بخوض مباراتين وديتين فقط، خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب”.

وتابع إداري الزمالك ” تقرر أن تكون المباراة الودية الثانية يوم 23 من الشهر الجاري، مع احد الأندية التي لم يتم الاستقرار عليها بعد”.

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وأتم “يسعى المدير الفني باتريس كارتيرون، خلال المعسكر التدريبي، لإعداد اللاعبين، والوصول بهم إلى مستوى فني وبدني عالِ، استعدادًا لاستئناف النشاط مرة أخرى”

ويستعد الزمالك لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى مواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

واعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، بدء مباريات بطولة الدوري المصري، بعد توقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي “فيروس كورونا“، وذلك بداية من يوم 6 اغسطس المقبل، عن طريق خوض المباريات المؤجلة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق المصري البورسعيدي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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