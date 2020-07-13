ثلاث غيابات عن تشكيلة ريال مدريد أمام غرناطة في الدوري الاسباني

شهدت تشكيلة ريال مدريد المستدعاه لمواجهة غرناطة في الدوري الاسباني، مساء اليوم الاثنين، غياب ثلاثة لاعبين، بينما سيغيب أربعة آخرين عن تشكيلة النادي الأندلسي الذي يُصارع من أجل مقعد مؤهل إلى الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وفشل الظهير الأيسر الدولي البرازيلي “مارسيلو” في التعافي من الإصابة العضلية التي ألمت به في مباراة أثلتيك بلباو على ملعب سان ماميس الأسبوع الماضي، ليخرج من قائمة مباراة آلافيس ثم من القائمة المسافرة إلى الأندلس اليوم.

وأجبرت الإصابة مارسيلو على متابعة مباراة ديبورتيفو آلافيس من المدرجات مع سيرخيو راموس الذي غاب كذلك لكن بداعي الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، مثله مثل الظهير الأيمن “داني كاربخال”.

وأضطر المدير الفني لريال مدريد “زين الدين زيدان” للاعتماد على لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن في الجولة الماضية من الدوري الاسباني لتعويض غياب داني كاربخال.

: بي ان سبورت تختار معلق مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الاسباني

Advertisements

ومن المُستبعد استمرار لوكاس فاسكيز كظهير أيمن في تشكيلة ريال مدريد بعد الهفوات الفادحة التي اقترفها أمام آلافيس، ما يجعل إعادة داني كاربخال شيء لا مفر منه بالنسبة لزيزو.

وخرج المهاجم الدولي الصربي “لوكا يوفيتش” من قائمة ريال مدريد نظرًا لخضوعه لحجر صحي بعد الاختلاط بأحد أصدقائه القادمين من الخارج.

ويواصل المدافع الاسباني “ناتشو” التغيب عن صفوف الريال بداعي إصابة في المعدة.

أما غرناطة، فيغيب عن صفوفه كل من الفرنسي “ماكسيم جونالونس” لإصابة عضلية، والكولومبي “نيدير لوزانو” لإصابة في قصبة الساق، والإسباني “أليكس مارتينيز” لإصابة في وتر العرقوب، والإسباني “خواكين كويني” لإصابة في الركبة.