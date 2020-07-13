شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن موعد استئناف نشاط أكاديمية كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالمنعم مصطفى «شطة»، مدير أكاديمية النادي الأهلي، إنه تقرر عودة التدريبات الخاصة بالأكاديمية للمشتركين خلال موسم 2019-2020، اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وأضاف أن هناك استعدادات على أعلى مستوى؛ من أجل عودة واستقبال المشاركين في الأكاديمية بفروعها المختلفة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد جدا في هذا الاتجاه مع تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذها النادي في هذا الشأن.