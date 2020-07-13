شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف تطورات حالة مصطفى فتحي وكريم بامبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن آخر تطورات الحالة الصحية للثنائي مصطفي فتحي وكريم بامبو لاعبا الفريق. وأكد طبيب الزمالك، أنه تم أمس الأول، إجراء المسحة الثانية لهما وينتظر الجهاز الطبي نتيجتها اليوم الإثنين، وأضاف أسامة أنه في حالة سلبية العينة سيتم إجراء مسحة أخرى بعدها بثلاثة أيام للاطمئنان بشكل نهائي، وبعدها يقوم بعمل أشعة على القلب وبعض الفحوصات الأخري قبل السماح لهما بالتدريب على مراحل للحفاظ عليهما، والتأكد من جاهزيتهما تماما قبل خوض التدريبات الجماعية بشكل كامل. ويخوض الفريق معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لعودة النشاط الرياضي ومواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 82,070

تعافي 24,419

وفيات 3,858

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