شكرا لقرائتكم حازم إمام متضامنا مع السولية: بنت عندها 3 سنين المفروض تلبس ايه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن حازم إمام نجم الزمالك الأسبقـ تضامنه مع عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلى بعد واقعة تعرض ابنته للتنمر على السويشال ميديا.

وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت: "بجد جدع السولية أنه خد اجراءات قانونية ضد الناس اللى تنمرت على صورة بنته، مش عارف بنت عندها 3 سنين المفروض تلبس ايه ؟، الناس بتقول الكومنتات على السويشال ميديا وتمشى ومتعرفش أثر الكلمة على اللى علقت ليهم ازاى".

ويضيف حازم إمام: "كل الدعم لعمرو السولية خاصة أن الراجل لم يخطئ بالعكس واجه وخد موقف لازم كلنا ندعمه، ومن الاخر التنمر بقى كتير اوى فى مصر والعنصرية زى ماحصل فى صورة شيكابالا مع ابنه وكلها تصرفات مرفوضة، وكذلك الخروج عن النص والشتائم من أى حد مرفوض بردو، ليه الكورة كلها أزمات، فى أوربا قبضوا على طفل عنده 12 سنة كتب كومنت خارج..بجد لازم يكون فيه نهاية للمواقف دى".

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شارك عمرو السولية لاعب خط وسط فريق الأهلى، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورًا جديدة برفقة ابنته ليلى معلقه عليها: "كل شيء بالنسبالى" ليفاجأ بموجة من التحرش ضد نجلته الصغرى.

ورد لاعب النادى الأهلى عمرو السولية على تعليقات عدد من متابعيه بموقع إنستجرام، والذين زعموا أن ملابس ابنته ليلى التى تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف غير محترمة، موضحًا أنه سيتقدم ببلاغات ضدهم. وكتب عمرو السولية، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "ليلى بنتى عندها 3 سنين ونص (لسه قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة!! أيه اللى يخلى (بنى آدم) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير أنه فعلاً خنزير؟! ايه المرض ده".

وحرص لاعبو الأهلى على دعم السولية على رأسهم رمضان صبحى والمالى أليو ديانج ومحمد مجدى "قفشة" ومروان محسن بعد واقعة التنمر التى تعرضت لها ابنته الصغيرة ليلى.