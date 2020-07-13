شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شقيق لاعب توتنهام بطلق ناري في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية أن كريستوفر أورييه، شقيق العاجي سيرج لاعب نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، قضى قتلا بالرصاص فجر اليوم الإثنين في مدينة تولوز الفرنسية.

وأفاد المصدر ان المسعفين وصلوا الى مكان إطلاق النار في منطقة صناعية على أطراف المدينة الواقعة في جنوب البلاد، قرابة الساعة الخامسة فجر اليوم، ليعثروا على أورييه مصابا بطلق ناري في بطنه.

وأفاد مصدر مقرب من التحقيق، ان مطلق النار فرّ من المكان.

ونقل كريستوفر البالغ 26 عاما الى المستشفى الطبي الجامعي في تولوز، حيث ما لبث ان فارق الحياة، بحسب مصدر طبي.

وكريستوفر هو الشقيق الأصغر لسيرج، اللاعب الدولي الذي يدافع حاليا عن ألوان توتنهام، وسبق له الدفاع عن ألوان باريس سان جرمان الفرنسي.

وأبدى النادي اللندني في بيان دعمه للاعبه "في هذا الوقت الصعب، ونطلب احترام خصوصية اللاعب وعائلته".

وكان كريستوفر أورييه يزاول كرة القدم مع نادي تولوز روديو للهواة.

ونشأ الشقيقان في صفوف لنس الفرنسي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مقتل شقيق لاعب توتنهام بطلق ناري في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.