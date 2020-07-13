مان سيتي يفلت من عقوبة الإيقاف الأوروبي بقرار رسمي من المحكمة الرياضية

قررت محكمة التحكيم الرياضي الدولية “كاس” رفع عقوبة حرمان مانشستر سيتي الإنجليزي من المشاركة في المنافسات الأوروبية لمدة عامين، بشكل رسمي صباح اليوم الاثنين 13 يوليو 2020.
وفُرضت على السيتي عقوبة الإيقاف لمدة عامين من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بداعي انتهاكه لقواعد اللعب المالي النظيف (للمزيد من التفاصيل اضغط هنــا).
وكان اليويفا قد قرر كذلك تغريم إدارة مان سيتي مبلغ 30 مليون يورو (34 مليون دولار) خلال شهر فبراير الماضي بداعي انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف عن طريق القيام بصفقات بأسعار لا تتناسب مع عوائد النادي.
وذكر اليويفا أن مانشستر سيتي بالغ في إيرادات عقود الرعاية للفترة ما بين عامي 2012 و2016، وذلك بعد فتح تحقيق موسع بشأن وثائق مالية سربتها مجلة “دير شبيجل” الألمانية في شهر نوفمبر 2018.
وقرر يويفا تغليظ عقوباته ضد مانشستر سيتي آنذاك بسبب عدم تعاون إدارة النادي في التحقيقات بارسال المستندات اللازمة.
وعقدت جلسات استماع على مدار ثلاثة أيام عبر الاتصال المرئي (فيديو كونفرانس) في شهر يونيو الماضي، قبل أن تعلن محكمة كاس اليوم أن مانشستر سيتي “لم يموه في القيم المالية لإسهامات عقود الرعاية، لكنه لم يتعاون مع سلطات اليويفا في التحقيقات”
ونتيجة لذلك، أبقت محكمة كاس على الغرامة المالية مع تقليصها إلى عشرة ملايين يورو فقط، ورفعت عقوبة الإيقاف عن فريق المدرب بيب جوارديولا في المشاركة الأوروبية، وذكرت أن الحكم سينشر بالكامل خلال الأيام المقبلة.
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