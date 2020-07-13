شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: فورمة لاعبى الأهلى الحالية سببها صرامة فايلر وتعليماته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، على طريقة تعامل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر مع شهور العزل المنزلى من حيث إعداد لاعبيه، كاشفاً أن نجله مصطفى كان يتدرب فوق السطوح لتنفيذ التعليمات.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى ساعة مع شوبير عبر أون سبورت: "فايلر كان حاطط برنامج تدريبية للاعبين طوال شهور العزل المنزلى بسبب كورونا كانت صارمة للغاية، وكان يتابع تنفيذ اللاعبين لها بصرامة شديدة لدرجة أن مصطفى ابنى كان بيتدرب على السطوح عشان ينفذ تعليماته".

ويضيف شوبير: "صرامة فايلر وتعليماته بسببها يجنى الأهلى المكاسب حالياً بعودة لاعبيه فى فورمة فنية وبدنية أفضل نسبياً من نظرائهم ".

ويتواجد مصطفى شوبير نجل أحمد شوبير فى النادى الأهلى حارساً للمرمى مع الثلاثى محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى.

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وفى وقت سابق، رد الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق على رسالة أحد مستمعيه عبر إذاعة أون سبورت، والذى اتهمه بأنه سوف يتحمل ذنب سقوط أى لاعب ضحية الإصابة بكورونا فى ظل إصراره الشديد لعودة بطولة الدورى، قائلا "على فكرة ابنى لاعب كرة.. بيلعب فى الأهلى.. بس أنا عارف أن قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا.. فى ناس قاعدة فى البيت وأصيبت بكورونا.. وفى ناس بتخرج وتتحرك وتتشغل ومحصلهاش أى حاجة.. فى النهاية هذا قدر من الله وسيحدث وقتما يريد الله فقط".

وبعيداً عما سبق، حرص مصطفى شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى، على زيارة أسرة الشهيد أحمد صابر المنسى أحد أبطال الجيش المصري، الذى ضرب أروع الأمثلة فى التضحية والفداء من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وأحد شهداء الجيش المصرى العظيم الذى سيظل نموذجا فى الولاء والانتماء وبطلا أسطوريا ستخلد ذكراه فى سجل البطولات العسكرية، ونشر مصطفى شوبير عبر حسابه على تويتر جانبا من الزيارة وعلق قائلا، "منسى لا يُنسى مع ولاد البطل الشهيد أحمد منسى بجد ونعم التربية ويوم من أحلى أيام حياتى معاهم النهارده.. منسى الأسطورة حمزة وعلى وعليا أحمد المنسي".