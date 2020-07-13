تعرف على مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين، عدد من المباريات الهامة على مستوى الدوريات الأوروبية، التي شارفت معظمها على الانتهاء.

وتستعر "الوفد"، أهم المباريات المرتقبة على مدار اليوم ذات المتابعة الجماهيرية، وتوقيتات إقامتها مع القنوات الناقلة لها .

في الدوري الإنجليزي..

يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره ساوثهامبتون في تمام التاسعة مساءاً، وتذاع المباراة على

قناة bein sports hd2، في إطار منافسات الجولة 35.يلتقي فريق غرناطة بنظيره ريـال مدريد في تمام العاشرة مساءاً، وتذاع المباراة على قناة bein sports hd1.ويلتقي فريق خيتافي ينظيره ديبورتيفو ألافيس في تمام السابعة والنصف وتذاع المباراة على القناة ذاتها.وبالموعد ذاته يلتقي فريق فياريـال بنظيره ريـال سوسيداد.وتجرى هذه المباريات في إطار منافسات الجولة 36.يلتقي فريق إنتر ميلان بنظيره تورينو في تمام العاشرة إلا ربع مساءاً، وتذاع عبر قناة bein sports hd4، في إطار منافسات الجولة 32.يلتقي فريق بشكتاش الذي يضم في صفوفه الدولي المصري محمد النني بنظيره ملطية سبور، في تمام الثامنة مساءاً.