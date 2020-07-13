وزير الشباب والرياضة: جاهزين لإستضافة ماتبقي من مباريات دوري أبطال إفريقا

أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، جاهزية الحكومة المصرية لإستضافة ماتبقي من مباريات دوري أبطال إفريقيا الحالي.

وقال "صبحي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون تايم" والمذاع عبر فضائية "ONTime Sports" : تحدث معي عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وهاني أبوريدة، بشأن استضافة ماتبقي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وأضاف نحن جاهزين لإستضافة ماتبقي من مباريات دوري أبطال إفريقا، وداعمين للحراك، وموافقين علي استضافة الأربع فرق التي ستلعب في البطولة، نعطي الضوء الأخضر لاتحاد الكرة للتحرك في هذا الشأن.

[جديرا بالذكر انه من المقرر أن يستكمل كل من الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا في منتصف سبتمبر القادم، والتي يشارك بها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بالإضافة إلي فرقتين من المغرب وهم الرجاء والوداد .