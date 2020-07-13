أمير عزمي : جروس كان يتشاور مع أفراد جهاز الزمالك.. ومرتضى منصور لم يتدخل في التشكيل

تحدث أمير عزمي مجاهد المدرب السابق لنادي الزمالك، عن تجربته التدريبية داخل القلعة البيضاء. وقال مجاهد خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " كرستيان جروس كان يتشاور مع أفراد الجهاز الفني بالكامل". وأضاف " لن أتعجل في العمل كمدير فني، وتواجدي مع كرستيان جروس أضاف لي كثيراً". كمدير فني، وتواجدي مع كرستيان جروس أضاف لي كثيراً". وأردف "مرتضى منصور لم يتدخل في تشكيل الزمالك، خلال فترة تواجدي في النادي". وتابع " مرتضى منصور منحني الفرصة في الجهاز الفني Advertisements للزمالك بالرغم من خلافه مع والدي". للزمالك بالرغم من خلافه مع والدي". وعن خلافه مع أيمن حافظ أثناء تواجده في الجهاز الفني لنادِ الزمالك " خلافاتي مع أيمن حافظ انتهت، وتواصلنا في شهر رمضان الماضي هاتفياً". وبسؤاله عن رأيه في تعاقد نادِ الزمالك مع التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن نادي الصفاقسي التونسي " حمزة المثلوثي إضافة قوية للزمالك".

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