رياضة | جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره ساوثهامبتون اليوم الاثنين 13 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول في صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 93 نقطة، بينما يحل مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- ليفربول 93 نقطة.

2- مانشستر سيتي 72 نقطة.

3- تشيلسي 60 نقطة.

4- ليستر سيتي 59 نقطة.

5- مانشستر يونايتد 58 نقطة.

6- ولفرهامبتون 55 نقطة.

7- شيفيلد يونايتد 54 نقطة.

8- توتنهام 52 نقطة.

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9- آرسنال 50 نقطة.

10- بيرنلي 50 نقطة.

11- إيفرتون 45 نقطة.

12- ساوثهامبتون 44 نقطة.

13- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.

14- كريستال بالاس 42 نقطة.

15- برايتون البيون 36 نقطة.

16- ويست هام 34 نقطة.

17- واتفورد 34 نقطة.

18- بورنموث 31 نقطة.

19- أستون فيلا 30 نقطة.

20- نورويتش سيتي 21 نقطة.