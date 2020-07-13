شكرا لقرائتكم أمير عزمي مجاهد: عمرو وردة يمتلك فنيات ممتازة لكنه يحتاج "تظبيط" خارج الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير عزمي مجاهد المدرب العام السابق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بحاجة الى تحقيق مكاسب على حساب الأداء في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

أضاف أمير عزمي مجاهد خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم سبورتس" مع الإعلامي سيف زاهر: "عملية الاحلال والتجديد في المنتخب ضرورة خلال الفترة المقبلة".

أوضح أمير عزمي مجاهد أن عمرو وردة لاعب باوك سالونيك اليوناني مهاجم جيد للغاية ويسير بخطى جيدة ويقدم مستوى متميز لكنه بحاجة التي تظبيط بعض الأمور خارج الملعب وفريقه السابق يعاني بشدة من عدم القدرة على الفوز "لاريسا".

Advertisements

وأشدد أمير عزمي مجاهد أن كوكا يشارك بانتظام في أولمبياكوس وأنه يتأثر سلباً بالصورة التي يتداولها البعض عنه في السوشيال ميديا لكنه لاعب على المستوى العام في الدوري اليوناني جيد.

وقال ان كريم حافظ لاعب من المدافعين الجيدين للغاية وأتمنى أن يحصل على الفرصة الكافية في منتخب مصر لأن سنه صغير ويمتلك مقومات جيدة.