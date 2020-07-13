شكرا لقرائتكم أمير عزمي مجاهد: عمرو وردة يمتلك فنيات ممتازة لكنه يحتاج "تظبيط" خارج الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أمير عزمي مجاهد المدرب العام السابق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بحاجة الى تحقيق مكاسب على حساب الأداء في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
أضاف أمير عزمي مجاهد خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم سبورتس" مع الإعلامي سيف زاهر: "عملية الاحلال والتجديد في المنتخب ضرورة خلال الفترة المقبلة".
أوضح أمير عزمي مجاهد أن عمرو وردة لاعب باوك سالونيك اليوناني مهاجم جيد للغاية ويسير بخطى جيدة ويقدم مستوى متميز لكنه بحاجة التي تظبيط بعض الأمور خارج الملعب وفريقه السابق يعاني بشدة من عدم القدرة على الفوز "لاريسا".
وأشدد أمير عزمي مجاهد أن كوكا يشارك بانتظام في أولمبياكوس وأنه يتأثر سلباً بالصورة التي يتداولها البعض عنه في السوشيال ميديا لكنه لاعب على المستوى العام في الدوري اليوناني جيد.
وقال ان كريم حافظ لاعب من المدافعين الجيدين للغاية وأتمنى أن يحصل على الفرصة الكافية في منتخب مصر لأن سنه صغير ويمتلك مقومات جيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير عزمي مجاهد: عمرو وردة يمتلك فنيات ممتازة لكنه يحتاج "تظبيط" خارج الملعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.