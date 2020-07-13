شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يضم تكسييرا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” علم «الخليج الرياضي» أن النصر أنهى إجراءات التعاقد مع البرازيلي اليكس تكسييرا مهاجم جيانجسو سوننينغ الصيني، ليكسب «العميد» صفقة مهمة، ولاسيما أن اللاعب يملك سجلاً حافلاً خلال فترة لعبه مع فاسكو داغاما البرازيلي وشاختار الأوكراني ثم في الدوري الصيني. وكان النصر ضم سيباستيان تيجالي وريان مينديز.

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