شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: الزمالك يعرض على عبد الله جمعة 4 ملايين جنيه للتجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك بدأوا المفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل مما يمنحه الحق في التوقيع لأي ناد آخر في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن ساسي متمسك بالبقاء مع الزمالك خلال الفترة المقبلة خصوصًا بعد التألق الكبير والجماهيرية التي يتمتع بها اللاعب بين جمهور الزمالك.

وتابع: "وكيل اللاعب عرض علي مسؤولي الاهلي وبيراميدز إمكانية التعاقد مع ساسي عقب نهاية عقده في محاولة منه لتسويق اللاعب وضمان حصوله علي نفس المقابل المادي الذي يحصل عليه حاليًا من الزمالك".

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وأتم: "ساسي يحصل سنويًا من الزمالك علي حوالي 33 مليون جنيه".

وأضاف إن مسئولي نادي الزمالك عرضوا علي عبدالله جمعة الظهير الأيسر للنادي الأبيض، 4 ملايين جنيه في الموسم الواحد من أجل تمديد عقده مع الفارس الأبيض، وزيادة القيمة المالية التي يحصل عليها باعتباره من العناصر الاساسية للفريق.

وأوضح عمر ربيع ياسين، أن عبدالله جمعة رفض عرض مسؤولي النادي واشترط الحصول علي 7 ملايين جنيه في الموسم الواحد من اجل تمديد عقده، خاصة أنه يعتبر من أقل اللاعبين الذين يحصلون علي مقابل مادي داخل الزمالك.