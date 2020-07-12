انت الان تتابع إصابة جريزمان مهاجم برشلونة وربما يغيب عن أخر جولتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة

يتوقع أن يغيب أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عن أخر جولتين من موسم البطولة الحالي بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال فوز النادي القطالوني 1-صفر أمس السبت على ريال بلد الوليد.

واستبدل جريزمان خلال الاستراحة بين شوطي المباراة وقال برشلونة في بيان اليوم الأحد إنه أصيب في الفخذ الأيمن.

وقدم لاعب منتخب فرنسا أداء متميزا هذا الموسم بعد انتقاله في العام الماضي قادما من أتليتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

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ولم يحدد برشلونة المدة التي سيغيبها مهاجمه عن صفوفه لكن صحيفة سبورت المحلية قالت إنه سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع ما يعني غيابه عن مباراة فريقه المقبلة أمام ضيفه أوساسونا الخميس المقبل إلى جانب مباراته الأخيرة في الموسم في مواجهة ألافيس في ملعب الأخير الأحد القادم.

وبفضل فوز الأمس حافظ برشلونة على فرصته في المنافسة على لقب الدوري رغم أن الغريم الأكبر ريال مدريد المنفرد بالصدارة سيكون بوسعه توسيع الفارق بين العملاقين إلى أربع نقاط إذا فاز على غرناطة غدا الاثنين.