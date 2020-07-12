رياضة | جنوى يفوز بثنائية على سبال في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر جنوى يفوز بثنائية على سبال في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق جنوى الفوز على ضيفه سبال بهدفين مقابل لا شئ خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي .

وسجل هدفي جنوى جوران بانديف في الدقيقة 24 ولاسه شوني في الدقيقة 54.

وأهدر ياجو فالكي لاعب جنوى ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 37.

ورفع جنوى رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع عشر، وتوقف رصيد سبال عند 19 نقطة في المركز العشرين الأخير ليقترب بقوة نحو الهبوط لدوري الدرجة الثانية.