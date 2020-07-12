رياضة | الزمالك يواصل الضغط لحسم الصفقة الذهبية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يواصل الضغط لحسم الصفقة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي الزمالك الضغط للتعاقد مع واحد من نجوم نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر الزمالك اهتمام كبير بضم نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط نادي بيراميدز في الصيف المقبل لتدعيم خط الوسط في الفريق بالموسم المقبل.

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وجاء اهتمام الزمالك بضم دونجا في الصيف بناءا على طلب من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء الذي طلب ضم لاعب وسط مميز في الصيف.

وتواصل مسئولو الأبيض مع دونجا في الساعات القليلة الماضية لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الفريق وأبدى اللاعب بالفعل ترحيب شديد بذلك ولكن طلب حسم الأمر مع إدارة بيراميدز.

وترفض إدارة بيراميدز فكرة التفريط في خدمات نبيل دونجا لذلك قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التدخل بنفسه والتفاوض مع إدارة النادي لحسم الصفقة.