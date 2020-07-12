شكرا لقرائتكم الأهلي والزمالك يهددان موافقة الكاف باستضافة مصر لمباريات دوري أبطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدي اتحاد كرة القدم المصري، رغبته في استضافة مصر لمباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا عقب اعتذار دولة الكاميرون عن استقبال الفرق الأربعة المتأهلة لنصف نهائي البطولة القارية الأغلى للأندية في الوقت الحالي على خلفية انتشار وتفشى فيروس كورونا كوفيد 19 في البلاد .

وباتت مصر جاهزة لاحتضان المباريات حيث من المقرر أن يناقش الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه المقبل بعد غدا الثلاثاء، قراره النهائي بشأن التقدم رسميا بخطاب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لاستضافة المتبقي من مباريات دوري الأبطال.

وتحاول اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري دعم القطبين الأهلي والزمالك من خلال التقدم بطلب رسمي لاستضافة نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال بعد مناقشة الأمر برمته في اجتماع بعد غدا.

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وتقدمت الكاميرون، باعتذار رسمي عن استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا، نظراً لخطورة الأوضاع الصحية فى البلاد ، مما يزيد من فرص دول أخري أفريقية وربما اسيوية مثل الامارات في الظفر بتنظيم واحتضان مباريات نصف نهائي ونهائى دوري أبطال إفريقيا حيث من المقرر أن تحسم لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي قرارها النهائي بشأن الدولة المستضيفة خلال الأيام القليلة القادمة.

وعلى الرغم من امتلاك مصر قدرات تنظيمية رائعة لكل البطولات والاحداث القارية والإقليمية في الفترة الأخيرة ولعل التظرو الكبير في استضافة واحتضان الدول الافريقية في المحافل الإقليمية من خلال بطولة كأس أمم إفريقيا مصرر 2019 والتي فازت بها الجزائر وكذلك كأس أمم افريقيا تحت 23 عاما . المتوج به المنتخب الأولمبي المصري 2019 ، ومن بعدهما جائزة أفضل لاعب افريقيا التي فاز بها السنغالي ساديو مانى وخروج مصر في صور مشرفة ، غير أن وجود وتأهل الأهلي والزمالك إلى دور نصف نهائي إفريقيا مع المغربيين الرجاء والوداد يصعب من مهمة مصر في الفوز بتنظيم تلك المباريات.

صعوبة الأمور كلها متوقفة على وجود الأهلى الذى سيواجه الوداد ، والزمالك الذى سيلاقى الرجاء في نصف نهائي إفريقيا مما ينسف مبدأ عدم تكافؤ الفرص بين الفرق الأربعة المتأهلة وفى الغالب سيتم رفض طلب مصر رسميا نظرا لعدم تكافؤ الفرص، ولعل الأمل الوحيد يبقي حال تأهل الفريقين المصريين الأهلي والزمالك إلى النهائي، أو المغربين الرجاء والوداد على النهائي عندها ستكون الفرص فقط متكافئة ."