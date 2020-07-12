شكرا لقرائتكم حسين زكي: قيادة الزمالك فنيا تحدي صعب.. ووالد أحمد الأحمر سبب انتقالي للأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسين زكي المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، أن المهمة التي يتولاها حالياً صعبة في ظل البطولات التي ينتظر خوضها والتي تخص المباريات الفاصلة في الدوري ونصف نهائي كأس مصر بالإضافة الى بطولة أفريقيا ومن ثم من الجائز خوض السوبر الافريقي.

أضاف حسين زكي خلال حلقة خاصة مع قناة "أون تايم سبورت": المدربين في الخارج يتولون المهمة في سن 27 عاماً وليس منطقياً أن أتحدث أن تجربتي تأخرت في تولى المهمة لإدارة فريق وخاصة الزمالك، مشيراً الى أنه تعامل خلال العامين الماضيين مع 2 من أفضل المدربين في العالم وأنه آن الأوان أن أخطو تلك الخطوة لأنني بطبيعتي عنيد وأعشق التحديات وأرى أن تولى إدارة الزمالك ستكون أكبر تحدي.

وقال حسين زكي أنه لابد أن يعتقد أنه يستطيع فعل كل الأشياء وهو الأمر الذي ساهم في نجاحي بشكل كبير في اللعبة.

وتحدث المدير الفني ليد الزمالك عن بداياته مع اللعبة مشيراً الى أنه بدأ مع نادي النحاس وكان مصطفى الأحمر والد أحمد الأحمر اسطورة اليد بالنادي هو السبب الرئيسي في انتقالي للقلعة البيضاء خاصة وأن وقتها حسن مصطفى رئيس الاتحاد رفض تمثيل أي لاعب من الدرجة الثالثة لمنتخبات الشباب وهو الأمر الذي جعل مسئولي النادي يطلبون ضمي وهذا الأمر ساعدني بشكل كبير على التألق.

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وشدد حسين زكي على ان صعوبة مهمة الزمالك تأتي لتولي المهمة من جهاز فني قوي وناجح بشكل كبير في البطولات التي خاضها وينتظر أيضًا 4 بطولات في 3 أشهر يتخللهم تجمع منتخب مصر بالإضافة الى إجازة عيد الأضح

وقال حسين زكي عن أول مباراة له مع منتخب مصر والتي أكد فيها أنها كانت بطولة البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت بباري وكنت أول مرة أرى هذا الجيل من اللاعبين كبار السن والقيمة الفنية للفراعنة وهذا ما أعطاني خبرات كبيرة لأنني كنت وقتها أصغر لاعب بينهم.

واستطرد حسين زكي حديث قائلاً: يحيي الدرع من اهم لاعبي الزمالك ومنتخب مصر وأحبه بشكل خاص بالإضافة الى العديد من اللاعبين بينهم كريم هنداوى وأحمد الأحمر وقال ان الجيل الحالي للفراعنة أفضل حظاً من جيله لأنهم يمتلكون كرة يد حديثة بالإضافة الى مدرب عالمي يتولى المسئولية وجهاز فني وإداري وطبي على أعلى مستوى وبطولة عالم تقام على أرضنا وبالتالي أتوقع أن يتفوق هذا الجيل على الأجيال السابقة بالعزيمة والإرادة.