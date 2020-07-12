شكرا لقرائتكم وولفرهامبتون ينعش آماله الأوروبية بفوز عريض على إيفرتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد وولفرهامبتون المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه إيفرتون 3 -صفر يوم الأحد في الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

وسجل أهداف وولفرهامبتون راؤول خيمينز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، و لياندير ديندونكير في الدقيقة 46 ودييغو غوتا في الدقيقة 74.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 55 نقطة واستعاد المركز السادس، الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا للتأهل لدور المجموعات بالدوري الأوربي، وهو المركز الذي فقده وولفرهامبتون يوم السبت لمصلحة فريق شيفيلد يونايتد بعد تغلبه على تشيلسي 3 - صفر، وفي المقابل توقف رصيد إيفرتون عند 45 نقطة في المركز الحادي عشر ليفقد الفريق بشكل رسمي أي فرصة للعب في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وهذا الفوز هو الرابع عشر لوولفرهامبتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في 14، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الرابعة عشر لإيفرتون في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والتعادل في تسع.