الامارات | المنتخب الإماراتي يختار 36 لاعباً في القائمة الموسعة ويواجه الأردن وطاجيكستان ودياً

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الإماراتي يختار 36 لاعباً في القائمة الموسعة ويواجه الأردن وطاجيكستان ودياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم في اجتماعها برئاسة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة القائمة الموسعة للمنتخب الوطني الأول لمرحلة الإعداد المقبلة التي ستنطلق اعتباراً من الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري حتى السابع والعشرين من الشهر ذاته في مدينة العين ، حيث ضمت 36 لاعباً على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية قبل بداية التجمع بثلاثة أيام .

وقال بيان صحافي: "يأتي التجمع كمرحلة أولى من مراحل إعداد المنتخب الوطني تحت قيادة الكولومبي خروخي لويس بينتو استعداداً لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 المقررة في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين ، حيث يشمل البرنامج إجراء الفحوصات الطبية والإعداد البدني للاعبين".

وضمت القائمة كل من: خالد عيسى، علي خصيف، عادل الحوسني ، محمد الشامسي، محمد صالح برغش، عبدالعزيز هيكل، سالم راشد، خليفة الحمادي، محمد مرزوق، محمد أحمد، وليد عباس، سالم سلطان، إسماعيل أحمد، محمد العطاس، محمود خميس، يوسف جابر، ماجد حسن، ماجد سرور، يحيى نادر، طارق أحمد، خميس إسماعيل، أحمد برمان، علي سالمين، عبدالله رمضان، فابيو دي ليما، بندر الإحبابي، إسماعيل الحمادي، عمر عبدالرحمن، خلفان مبارك، محمد عبدالرحمن، كايو كانيدو، علي صالح، سبيستيان تيغالي، علي مبخوت، أحمد خليل، زايد العامري.

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وجاء في البيان: "ُيقيم المنتخب معسكراً خارجياً في إحدى الدول الأوروبية التي لديها وضع صحي مناسب, حيث تجري جميع الترتيبات اللازمة مع الجهات المختصة بالدولة، ومن المقرر أن يقام المعسكر للفترة من 1 إلى 23 أغسطس المقبل، فيما تم اعتماد خوض مباراتين وديتين دوليتين ( أيام الفيفا ) في التجمع الذي سيقام للفترة من الأول حتى التاسع من شهر سبتمبر المقبل بالدولة، ويواجه المنتخب في الدولية الودية الأولى المنتخب الأردني يوم 4 سبتمبر، فيما يواجه منتخب طاجيكستان في الدولية الودية الثانية يوم 8 سبتمبر".

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