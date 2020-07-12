شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع بالجهاز المعاون على هامش مران الأهلي بملعب التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة تنسيقية مع الجهاز المعاون له، على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي، وأعلن الجهاز الفني عن برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة، الذي يتضمن مواجهة سموحة وديًّا يوم ٢٣ يوليو الجاري على ملعب التتش، وشهد مران الفريق، الذي أقيم اليوم، التركيز على تدريبات الكرة والجانب الخططي من خلال التقسيمة وتنفيذ بعض الجمل الفنية.

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وركز رينيه فايلر على الجانب الخططي في مران الأهلي ، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وحرص فايلر على تنفيذ الجوانب الفنية والخططية، التي يرغب في تنفيذها خلال مباريات الدوري الممتاز والمرحلة المقبلة بشكل عام، التي تشهد الكثير من التحديات محليًّا وإفريقيًّا، وتحدث فايلر مع اللاعبين أكثر من مرة لتصويب الأخطاء، ومطالبتهم بتنفيذ التعليمات.

من ناحية أخرى، يُتابع محمود الخطيب تطورات ملف المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار لنادى الاتفاق السعودى بعدما أثار اللاعب أزمة مؤخراً مع ناديه السعودى، وطلب فسخ عقده بدعوى عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، وفتح الخطيب خطوط اتصال مع أمير توفيق مدير التعاقدات فى الأهلى لمعرفة تطورات الأزمة وموقف النادى السعودى وغيرها من الأمور المتعلقة بالصفقة، لاسيما أن أزارو طلب العودة للأهلى والتدريب مع الفريق لعدم رغبته فى إستكمال تجربته السعودية رغم أن الاتفاق طلب تمديد عقد الإعارة لمدة ثلاثة أشهر بسبب تجميد الموسم الكروى عدة أشهر على خلفية "جائحة" كورونا وهو ما طالب به الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ووافق الأهلى على طلب الاتفاق بالتمديد قبل أن يُثير أزارو أزمة المستحقات وتخفيض عقده حسبما طلب منه الاتفاق.