شكرا لقرائتكم كارتيرون يجتمع بطبيب الزمالك للاطمئنان علي جاهزية اللاعبين صحيا للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي الاجتماع بالدكتور محمد أسامة طبيب الفريق للاطمئنان علي حالة كل اللاعبين الطبية وجاهزيتهم لخوض التدريبات وذلك في إطار البرنامج المحدد من الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين للفترة المقبلة .

وخاض الزمالك مرانه المسائي اليوم الأحد بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على ملعب فندق إقامته ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لعودة النشاط الرياضي، وذلك بحضور جميع اللاعبين واشتمل المران علي التدريبات بالكرة.

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في سياق مختلف يدرس الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، خوض ودية ثانية فى معسكر برج العرب عقب لقاء سموحة، المحدد له الأحد المقبل، وذلك على هامش معسكر الفريق حاليا فى برج العرب، من أجل إعداد جميع المتواجدين داخل المعسكر بأفضل صورة فنية وبدنية استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يحدد جهاز الزمالك بقيادة كارتيرون، الموقف النهائى من إقامة ودية ثانية فى المعسكر من عدمه خلال الساعات المقبلة، حيث يواصل الفريق استعداداته فى الوقت الحالى بالتدريبات على فترتين خلال المعسكر الذى انطلق فى برج العرب منذ الخميس الماضى، على أن يستمر المعسكر لمدة 15 يوم ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية.

من ناحية أخرى، صرف مسئولو الزمالك راتب شهر للاعبى الفريق على هامش تحفيز اللاعبين من أجل الاستعداد بقوة لعودة المنافسات خلال المرحلة المقبلة، بعد تنازل اللاعبين على راتب شهرين من مستحقاتهم خلال فترة توقف النشاط الكروى الماضية التى جاءت بسبب جائحة كورونا، حيث استأنف الفريق الأبيض تدريباته خلال الفترة الأخيرة، فيما أعلن الموقع الرسمى لنادى الزمالك انضمام الثنائى حازم إمام وفرجاني ساسي، لاعبى الفريق الأبيض، لمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما التى جاءت سلبية، وخاض الزمالك مرانه الصباحي اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي ركز على التدريبات البدنية للفريق وقام بالإشراف عليها بنفسه مع تقسيم اللاعبين لمجموعتين إتباعًا للإجراءات الوقائية.