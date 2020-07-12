تدريبات شاقة لحراس الأهلي

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جدة - عمرو شويل

من ناحية أخرى، يُتابع محمود الخطيب تطورات ملف المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار لنادى الاتفاق السعودى بعدما أثار اللاعب أزمة مؤخراً مع ناديه السعودى، وطلب فسخ عقده بدعوى عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، وفتح الخطيب خطوط اتصال مع أمير توفيق مدير التعاقدات فى الأهلى لمعرفة تطورات الأزمة وموقف النادى السعودى وغيرها من الأمور المتعلقة بالصفقة، لاسيما أن أزارو طلب العودة للأهلى والتدريب مع الفريق لعدم رغبته فى إستكمال تجربته السعودية رغم أن الاتفاق طلب تمديد عقد الإعارة لمدة ثلاثة أشهر بسبب تجميد الموسم الكروى عدة أشهر على خلفية "جائحة" كورونا وهو ما طالب به الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ووافق الأهلى على طلب الاتفاق بالتمديد قبل أن يُثير أزارو أزمة المستحقات وتخفيض عقده حسبما طلب منه الاتفاق.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.