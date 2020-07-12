الامارات | بالفيديو .. الشارقة يدشن تدريباته للموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. الشارقة يدشن تدريباته للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة اليوم الأحد تدريباته على ملعب النادي بمنطقة الحزانة في الشارقة في اطار تحضيرات الفريق للموسم الكروي الجديد 2020-2021 ، وأدى الفريق تدريبات لياقة بدنية تمهيدا لاستعادة اللاعبين للياقاتهم البدنية بعد فترة توقف عن اللعب منذ 15 مارس الماضي ، علما أن الشارقة حامل لقب الدوري الموسم الماضي، احتل المركز الخامس في لائحة ترتيب الفرق عقب قرار رابطة المحترفين بعدم إستكمال الدوري بسبب جائحة كورونا " كوفيد 19".

وسبق بدء الفريق للتدريبات قيام النادي بعملية الفحوص الطبية للاعيبين بجانب أيضا اخضاع جميع اللاعبين لفحوص كورونا للتأكد من سلامتهم وذلك تطبيقا للبروتوكول الإرشادي الخاص بعودة الأندية إلى التدريبات مجددا الذي تسمله النادي من اتحاد الكرة.

واقتصر حضور التدريبات فقط على اللاعبين والجهاز الفني والأداري فقط بسبب الإجراءات الإحترازية التي وضعها النادي حفاظا على سلامة الجميع وصحتهم.

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من جانب آخر من المقرر أن يلتحق بقية اللاعبين المتواجدين خارج الدولة بتدريبات الفريق الأربعاء المقبل،علما أن الشاقة ضم أخيرا إلى صفوفه عددا من اللاعبين الجدد هم حارس مرمى حتا درويش محمد ولاعب الوحدة خالد الظنحاني ولاعب الظفرة خالد باوزير .

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