شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: كرة القدم ليست للخوض في الأعراض.. وفي انتظار موقف حاسم ضد من سب والدتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود عبد المنعم «كهربا» جناح النادي الإهلي، إنه ينتظر موقفًا حاسمًا ضد التجاوزات بحق والدته، مؤكدًا أن هذه التصرفات لا ترضى الشرفاء.

وأضاف كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»:« أن كرة القدم للتنافس داخل الملعب وليس للخوض في الاعراض وإهانة الأهالي، وإن كان بى خيراً فهو منك وبسببك يا أمي أتعلمت منك ومن قلبك الطاهر إنى أترفع عن أى إساءة تتوجه ليا لكن اليوم الإساءة كانت ليكى يا أمى ، وبوعدك وهذا وعد دين عليا إن حقك جايلك ولو طال الزمن».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت فيديو منسوبا لمرتضى منصور يسيء فيه للخطيب وكهربا ومؤسسات الدولة قائلا: «البلد دي مفهاش راجل».

لكن مرتضى منصور أكد في بيان رسمي صباح اليوم الأحد أن الفيديو مفبرك لإحداث فتنة مع بعض الشخصيات في مصر.

وطلب محمود الخطيب في بلاغه للنائب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا أن ما حدث يهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري، وأنه لم يعد مقبولاً القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه.

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