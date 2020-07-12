شكرا لقرائتكم كهربا لوالدته: نعل جزمتك أطهر من اللى شتمك وأوعدك ان حقك جايلك ولو طال الزمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وهل هناك اغلى من امى ليهتز لها قلبى وكيانى ..هكذا تغزل محمود عبد المنعم كهربا فى والدته ، والتي لا تمر مناسبة دون أن ينشر صور تجمعهما سويا ، و ليكشف عن مدى حبه لها ، حيص نشر كهربا صورة تجمعه والديته ، وهو يرتدى ملابس الإحرام، وبجانبه تقف ست الحبايب ، وعلق عليها بهذه الكلمات ، ليعبر عن حبه وتقديره لوالدته ، بانه لايوجد من هو أغلى منها في حياته .

وظهر محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادي الأهلي، بنيولوك جديد فى مران الفريق الذى أقيم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة ، فى إطار استعدادات الفريق الأحمر لاستئناف مسابقة الدوري العام، المقرر عودتها يوم 7 أغسطس الجارى، وظهر كهربا بلون شعر جديد وقصة مختلفة عن الأيام الماضية.

Advertisements

كان محمود كهربا قد استغل فترة الراحة السلبية التى حصل عليها المارد الأحمر من التدريبات الجماعية، ولمدة يومين "48" الأسبوع الماضى ، لقضائها فى الساحل الشمالى، قبل أن يعود الفريق لإستئناف المران الجماعى من جديد.

عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلى، جلسة خاصة مع توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق من أجل الاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بالبرامج البدنية التى يخضع لها اللاعبون فى فترة الإعداد الحالية، واطمأن فايلر من بينكيل على سير الأمور بشكل مميز جدا، خاصة بعدما نال اللاعبون إشادة ديفيد سيزا المدرب العام للفريق بشأن المستوى البدنى الذى ظهروا عليه خلال الفترة الماضية التى تولى فيها تدريبات الفريق خلال تواجد فايلر وبينكيل فى سويسرا قبل عودتهما الأسبوع الماضى.