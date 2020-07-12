مصدر: اشتباه فى 5 حالات كورونا باتحاد المصارعة

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جدة - عمرو شويل حالة من القلق تسيطر على اتحاد المصارعة، بعد اشتباه 5 حالات كورونا بين موظفى الاتحاد، حيث ظهرت عليهم أعراض الفيروس بنسب مفاوتة، وكشف مصدر بالاتحاد أن الموظفين ممن ظهرت عليهم الأعراض أخطروا الاتحاد بحالتهم الصحية لاتخاذ اللازم.

ويدس مسئولو اتحاد المصارعة إغلاق المقر بعد التأكد من الإصابة بين الموظفين، لذا تواصل الخليج 365 مع الدكتور مجدى الصباغ، طبيب الاتحاد، الذى أكد أن الموظفين الخمسة لم يخضع منهم للتحليل سوى 3 فقط، ولكنها ليست تحاليل كورونا، بل تحاليل استرشادية، وحال التأكد من مخالطتهم لآخرين سيتم خضوع الآخرين للتحليل أيضا.

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وأضاف طبيب اتحاد المصارعة أنه من المقرر خضوع الموظفين الخمسة إلى مسحات فيروس كورونا للاطمئنان عليهم، وحال سلبية العينة سيتم خضوعهم لبعض الأدوية لتحسين حالتهم وشفاؤهم من الأعراض التى ظهرت عليهم، بينما حالة إيجابية العينة سيتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة .

حاول اليوم السابع التواصل مع عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة لمعرفة الخطوات المقبلة وما سيقوم به الاتحاد من إجراءات فى الاتحاد ومدى صحة معلومة غلق الاتحاد تجنبا لانتشار الفيروس بين باقى الموظفين، إلا أنه لم يرد.

وكان الاتحاد قد منح إسماعيل لاشين، المدير المالى بالاتحاد، إجازة مفتوحة من العمل لحين الخضوع لتحليل مسحة كورونا بعد ظهور الأعراض عليه، وبعدما خضع المدير المالى للتحليل وإخطار الاتحاد بالنتيجة فور ظهورها تبين أنها سلبية وعاد لممارسة عمله مرة أخرى .