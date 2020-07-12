شكرا لقرائتكم سلبية مسحة كورونا الثالثة لجميع لاعبي المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أظهرت نتائج المسحة الثالثة التي خضع لها لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا سلبية جميع العينات.
ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وذلك بعد نهاية فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس بقرار من إيهاب جلال المدير الفني للفريق.
من جانبه أكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن الجهاز الفني سيحدد خلال الأيام المقبلة برنامج المباريات الودية التي سيخوضها الفريق على هامش فترة الإعداد الحالية، استعدادا لاستكمال منافسات الدوري.
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