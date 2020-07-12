شكرا لقرائتكم سلبية مسحة كورونا الثالثة لجميع لاعبي المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أظهرت نتائج المسحة الثالثة التي خضع لها لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا سلبية جميع العينات.

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ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وذلك بعد نهاية فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس بقرار من إيهاب جلال المدير الفني للفريق.

من جانبه أكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن الجهاز الفني سيحدد خلال الأيام المقبلة برنامج المباريات الودية التي سيخوضها الفريق على هامش فترة الإعداد الحالية، استعدادا لاستكمال منافسات الدوري.