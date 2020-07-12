شكرا لقرائتكم زوجة الخطيب: أطالب بحقى فى الحياة بكرامة كإبنة مقاتل من خير أجناد الأرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت صفحة منسوبة إلى السيدة نيرفين فريد زوجة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، رسالة من زوجة بيبو إلى المسئولين قالت فيها " أنا إبنة رجل مقاتل من خير أجناد الأرض أعطى عمره وصحته للبلد وزوجة رجل أعطى كل ما يستطيع من جهد وعرق وصحة للبلد.... ومازال يعطي.



نيرفين فريد

أضافت زوجة رئيس الأهلي " لم نطالب بالمقابل لأن خدمة البلد فخر وعزة وواجب... ولكني أطالب بحقي في الحياة بكرامة مرفوعة الرأس لأني كإبنة مقاتل تربيت على الكرامة وعزة النفس وكزوجة رجل أراه أشرف الرجال وأنقاهم وأصدقهم حباً لوطنه وبلده وأهل بلده: حقنا أن نعيش فى بلدنا آمنين مطمئنين أن العدل والحق لهما اليد العليا وأن (كل من كسر كوباً سيدفع ثمنه).

وواصلت " أما أن ندفع من سمعتنا وعرضنا وكرامتنا ففي سبيل ماذا ولأجل من؟؟؟!!!!، تحملنا خلال الفترة الماضية الكثير والكثير وخاطبنا كل العقلاء وطرقنا كل الأبواب....أعطينا الكثير من أعصابنا وصحتنا وتحملنا مالا يتحمله سوى ذوي الهمم الصلبة ...ولكن فاض الكيل.....أريد حقي يا بلد.... أريد حقى يا بلد ....أريد حقي يا بلد..وإن لم تغيثونا فالله غالب على أمره...وأعلم جيداً أن رسالاتي دائماً مقروءة ولذا فإنني أعلم أنها ستصل إلى مبتغاها.