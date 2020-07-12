بالفيديو.. تريزيجيه يسجل رابع أهدافه في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سجل الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الهداف الرابع له في الدوري الإنجليزي بمرمى كريستال بالاس.

والتقى الفريقان ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي، وتقدم تريزيجيه بالهدف الأول لفريقه قبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ معدودة.

وانضم تريزيجيه إلى صفوف أستون فيلا مطلع الموسم الجاري قادمًا من قاسم باشا التركي، وشارك جناح المنتخب الوطني في 31 مباراة رفقة فريقه في بريميرليج، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.

جدير بالذكر أن أهداف تريزيجيه الثلاثة كانت في مرمى ليفربول، وولفرهامبتون وتشيلسي، قبل تسجيل الهدف الرابع اليوم في مرمى كريستال بالاس.