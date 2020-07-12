زوجة الخطيب تخرج عن صمتها: أطالب بحقي في الحياة بكرامة.. فاض الكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365: أعربت نيرفين فريد زوجة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن استيائها تجاه التجاوزات التي تعرضت لها وأسرتها خلال الفترة الماضية. وطالبت زوجة الخطيب بحقها في الحياة بكرامة مرفوعة الرأس، باعتبارها ابنة رجل مقاتل تربت على الكرامة وعزة النفس وزوجة رجل تره أشرف الرجال وأنقاهم. وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كتبت نيرفين: "أنا إبنة رجل مقاتل من خير أجنادالأرض أعطى عمره وصحته للبلد وزوجة رجل أعطى كل ما يستطيع من جهد وعرق وصحة للبلد.... ومازال يعطي". وأضافت: "لم نطالب بالمقابل لأن خدمة البلد فخر وعزة وواجب... Advertisements ولكني أطالب بحقي في الحياة بكرامة مرفوعة الرأس لأني كإبنة مقاتل تربيت على الكرامة وعزة النفس وكزوجة رجل أراه أشرف الرجال وأنقاهم وأصدقهم حباً لوطنه وبلده وأهل بلده". وواصلت: "من حقنا أن نعيش فى بلدنا آمنين مطمئنين لأن العدل والحق لهما اليد العليا وأن (كل من كسر كوباً سيدفع ثمنه)، أما أن ندفع من سمعتنا وعرضنا وكرامتنا ففي سبيل ماذا ولأجل من؟؟؟!!!!". وأكملت: "تحملنا خلال الفترة الماضية الكثير والكثير وخاطبنا كل العقلاء وطرقنا كل الأبواب، أعطينا الكثير من أعصابنا وصحتنا وتحملنا مالا يتحمله سوى ذوي الهمم الصلبة، ولكن فاض الكيل". وأتمت: "أريد حقي يا بلد.... أريد حقى يا بلد ....أريد حقي يا بلد.. وإن لم تغيثونا فالله غالب على أمره".

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