الخليج 365 ينشر شهادة توثيق الأهلي لعلامة" نادي القرن" ورخصة تجديد الحماية حتى 2028

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

نجح النادي الأهلي في تجديد توثيق علامة "نادي القرن" 10 سنوات أخرى لتنتهي في 2028 وفقاً لقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وحصل الخليج 365 على رخصة توثيق العلامة التي تم اعتمادها عام 2008 بعد مرور 6 أشهر من طلبه المقدم لإدارة التسجيل للعلامات التجارية والتي تحولت عام ٢٠٠٨ بقرار جمهوري رقم 354 لسنة 2008 إلى "جهاز" لتنمية التجارة الداخلية، والذي انتقل من وزارة الصناعة الي وزارة التموين أواخر عام ٢٠١٠.

ووفقاً للشهادة المعتمدة والمختومة بختم النسر فإن النادي الأهلي سجل شعار "نادي القرن " وجدد الرخصة عام 2018 لمدة 10 سنوات أخرى لتصبح سارية ومددة وتتمع بالحماية .

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وكان جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر بياناً رسمياً مساء أمس السبت ، أكد خلاله أن الأهلي وثق علامة "الأهلي 1907 نادي القرن" مع رسم درع النادى الأهلي يتوسطه نسر"، وذلك بعد حصوله رسميًا على هذا اللقب في عام 2001 وتم قبول طلب التسجيل عقب استيفاء كافة الإجراءات المشار إليها وجميع العلامات مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.

وبحسب ما أصدره الجهاز في بيان رسمي، فإن العلامة المسجلة باسم نادي الزمالك والمجددة وتتمتع بالحماية منذ عام 2006 وحتى تاريخه هي " نادي الزمالك ورسم لرجل فرعوني بيده قوس ورمح" مشدداً على أن تسجيل النادي الأبيض للقب "نادي القرن الحقيقي" يستلزم تقديم ما يفيد بحصوله عليها من الجهة المانحة لإمكانية السير في إجراءات تسجيلها.

وكشف الجهاز خلال بيانه الزمالك طلب تسجيل لشعار "نادي الزمالك – نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" يوم 5 يوليو 2020 برقم إيداع 415563 وسيتم فحص الطلب بعد انقضاء مدة الستة أشهر، وهي المدة القانونية المنصوص عليها بقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

الجدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالط كان قد أعلن الخميس الماضي ، تسجيل شعار نادي الزمالك "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم"، في وزارة التموين، ولكن مصدر بالوزارة كشف أن نادي الزمالك تقدم فقط بطلب للحصول على علامة تجارية، ولا يعني ذلك الحصول بالفعل على العلامة التجارية.