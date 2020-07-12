الامارات | ولفرهامبتون يستعيد توازنه على حساب ايفرتون ويعزز آماله بالتأهل الأوروبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ولفرهامبتون يستعيد توازنه على حساب ايفرتون ويعزز آماله بالتأهل الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد ولفرهامبتون توازنه بعد خسارتين متتاليتين وأسقط ضيفه ايفرتون بنتيجة 3-صفر ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الانجليزي لكرة القدم الأحد، معززا آماله بنيل أحد المراكز الأوروبية.

ودخل "الذئاب" المباراة بعد خسارتين أمام شيفيلد يونايتد وأرسنال، منافسيه المباشرين على المقاعد الأوروبية، الا انه عاد الى سكة الانتصارات رافعا رصيده الى 55 نقطة في المركز السادس متخلفا، بثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس الذي يخوض مباراته الإثنين ضد ساوثمبتون، ومتقدما بنقطة عن شيفيلد السابع.

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وهو الانتصار الرابع للاعبي المدرب البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو مقابل هزيمتين منذ استئناف الدوري نشاطه إثر توقف ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما مني فريق الايطالي كارلو أنشيلوتي بهزيمته الثانية بعد العودة مقابل انتصارين وتعادلين، ليتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويدين "وولفز" بالفوز الى المكسيكي راوول خيمينيز (45+2 من ركلة جزاء)، والبلجيكي لياندر دندونكر (46) والبديل البرتغالي ديوغو جوتا (74).

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