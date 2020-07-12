شكرا لقرائتكم هل أتم الأهلى صفقة موليكا ؟ "انستجرام" اللاعب يثير الجدل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقدم المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا ، اليوم الأحد، على متابعة الحساب الرسمي للنادي الأهلي المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وجدد موليكا بذلك الجدل حول إتمام الصفقة، رغم أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، خرج في بيان رسمي مؤكدا أنه لا يوجد مفاوضات رسمية مع أي لاعب أجنبي جديد ، وكان موليكا قد تألق بشكل لافت مع مازيمبي ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. ونجح موليكا في احراز 15 هدفًا في 30 مباراة خاضها مع مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا على مدار موسمين، كما صنع 4 أهداف، كما لعب موليكا 10 مباريات الموسم الجاري بمعدل 2.251 دقيقة ، وسجل 7 أهداف ، 3 مراكز يجيد اللعب فيها مهاجم جناح أيمن وايسر Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل أتم الأهلى صفقة موليكا ؟ "انستجرام" اللاعب يثير الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.