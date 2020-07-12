الامارات | راشد بن حميد: سنحول مخرجات "خلوة كرة الإمارات" إلى استراتيجية عمل

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: سنحول مخرجات "خلوة كرة الإمارات" إلى استراتيجية عمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، خلال كلمته في "خلوة كرة الإمارات" التي نظمها اتحاد الكرة اليوم الاحد بنظام الاتصال المرئي عن بعد، بمشاركة عددا كبيرا من الخبراء والمختصين، أن هذه الخلوة تهدف إلى وضع إستراتيجية مرنة وفعالة لتطوير كرة الإمارات، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل مخرجات هذه الخلوة إلى إستراتيجية عمل، لافتا إلى أن اتحاد الكرة سيقوم بتأسيس مركزا للافكار في اتحاد الكرة يستقبل افكار اصحاب المبادرات برحابة صدر.

وأشار الشيخ راشد بن حميد إلى أنهم في اتحاد الكرة يسعون من خلال هذا الملتقى للتعرف على التحديات ووضع أيديهم على مواضع الحلول لتكون التحديات مصادر قوة ودوافع للإنطلاق نحو طريق الريادة.

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وأوضح: خلوة كرة الإمارات تتميز بمشاركة نخبة من اصحاب القرار المحلي والقاري والدولي حيث ستقدم كل شخصية خبراتها في هذه الخلوة، إذ أن تجارب هذه الشخصيات القيادة ستكون بصمة مميزة في كرتنا المحلية وسنحولها إلى استراتيجية عمل".

وقال: "اننا أمام تحديات كبيرة وكل فكرة ستخرج من هذه الخلوة ستكون بمثابة بذرة مثمرة ونحاول أن نجعل من هذا اليوم يوما تاريخيا في مسيرة كرة الإمارات".

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