شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يخطط لضم لاعبين من توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي برشلونة الإسباني للتحرك من أجل تقديم عرض لضم لاعبي نادي توتنهام الإنجليزي ريان سيسيجنون وتانجي ندومبيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، فإن النادي الكتلوني مهتمًا بالحصول على خدمات الثنائي الذي عانى للدخول في تشكيل الفريق اللندني هذا الموسم.

وأشارت تقارير إلى احتمالية رحيل الثنائي عن توتنهام بسبب عدم مشاركتهما بشكل كبير مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة توتنهام قد تدرس العروض المقدمة لـ«ندومبيلي»، إلا أنها سترفض أي عروض مقدمة لـ«سيسيجنون»، إذ تؤمن أنه لديه مستقبل باهر مع السبيرز.