شكرا لقرائتكم فانكوفر وايت كابس يرفع عرضه لضم مهاجم الاسماعيلى لـ 800 ألف دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفع نادى فانكوفر وايت كابس الكندى الذى يشارك بالدوري الامريكى عرضه لضم محمد الشامى مهاجم الاسماعيلى لـ 800 ألف دولار فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وترغب إدارة النادى الكندى فى الحصول على خدمات الشامى على طريقة الشراء النهائى للاستفادة من قدراته التهديفية لتعزيز خط هجومها لاسيما أنه لم يمدد تعاقده مع القلعة الصفراء وتنتهى علاقته بالإسماعيلى نهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل، وكان الشامى قد تلقى عرضاً من فانكوفر وايت كابس فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 600 ألف دولار ولكن مسئولى الاسماعيلى رفضوا العرض بداعى الحاجة لجهود اللاعب .

وتلقى محمد الشامى عرضاً من الاتفاق السعودى للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على طريقة البيع النهائى، وترغب إدارة الاتفاق فى الحصول على خدمات الشامى لتعويض رحيل المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى المعار للفريق السعودى لنهاية الموسم، وتعتزم إدارة الاتفاق مخاطبة الإسماعيلى لمعرفة طلباتهم المادية للاستغناء عن اللاعب.

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ويرغب مسئولو الاسماعيلى فى تمديد تعاقد الشامى لاسيما بعد تراجع مستوى النامبيى شيلونجو مهاجم الفريق هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضى، فضلا عن انتهاء تعاقد الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف والأوغندى باتريك كادو بنهاية الموسم فى ظل توقيعهم للدراويش لمدة 6 أشهر فقط وعدم وضوح الرؤية بشأن استمرارهم فى الموسم الجديد من عدمه، ويعد محمد الشامى، صاحب الـ 24 عاما، أحد الأوراق الرابحة فى صفوف الإسماعيلى هذا الموسم شارك فى 18 مباراة الموسم الحالي، ونجح فى التسجيل مرتين والصناعة مثلهما.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

واستقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز على خوض أول مبارياته الودية استعداداً لعودة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل بمواجهة فريق أسوان الخميس المقبل على استاد الإسماعيلية، ويعتزم جهاز الدراويش البحث عن مباراة ودية أخرى تعقب مواجهة تماسيح النيل بخمسة أيام لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً للمرحلة المقبلة .