رياضة | فايلر يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تقرير طبيًا شاملًا عن حالة اللاعبين المصابين وذلك من أجل الاطمئنان على برامجهم التدريبية.

وحرص فايلر على الوقوف على كافة التطورات الخاصة ببرامج تأهيل سعد سمير وكريم نيدفيد اللذين قطعا شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة في وتر أكيليس وغضروف الركبة.

كما اطمأن فايلر على جاهزية حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الذي انتظم في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرًا بعد تعافيه من الإصابة في غضروف الركبة، وأيضا محمد محمود الذي يعود بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية خلال هذه الفترة.

ويستعد النادي الأهلي، لاستئناف مباريات الدوري العام، ومواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.