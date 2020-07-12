رياضة | رد فعل فايلر بعد اعتذار الكاميرون عن استضافة نصف نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رد فعل فايلر بعد اعتذار الكاميرون عن استضافة نصف نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاستفسار من إدارة النادي عن مصير مكان ملعب مباراتي نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا والمباراة النهائية للبطولة.

ويأتي استفسار المدرب السويسري، وذلك بعد اعتذار الكاميرون عن عدم استضافة الحدث، حيث يرغب في الوقوف على مكان مباراة الوداد المغربي من أجل التحضير لها على كافة الأصعدة.

وكانت الكاميرون قد اعتذرت عن عدم استقبال نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا والمباراة النهائية بعد رفض شروطها بشأن تأجيل الأمر إلى منتصف اكتوبر المقبل وإقامة المباريات بدون جمهور مع تقليص عدد الوفود المشاركة.

وكان الاتحاد الإفريقي، حدد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر المقبل، حيث يواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي، من مباراة واحدة.