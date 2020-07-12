رياضة | نجاح كبير للدورة التدريبية على المنصفة الافتراضية للفروسية استعدادا للألعاب العالمية الصيفية بألمانيا 2023

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجاح كبير للدورة التدريبية على المنصفة الافتراضية للفروسية استعدادا للألعاب العالمية الصيفية بألمانيا 2023 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهداف إيجابية كثيرة حققتها الدورة التدريبية لرياضة الفروسية للاولمبياد الخاص على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية ZOOM والتي أقامتها الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى وقام بتنظيمها الاولمبياد الخاص المصرى ، وشهدت مشاركة 88 مدربا من بينهم 52 مدربا مصريا ، و مدربا من سلطنة عمان ، و5 مدربين من السعودية ، و 18 مدربا من الامارات ، ، ، العراق مدربا واحدا ، المغرب 10 مدربين ، والسودان مدربا واحدا . ويأتي إقامة تلك الدورة فى رياضة الفروسية استعدادا للعودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص فى مختلف برنامج المنطقة ، وخطوة هامة من أجل التجهيز للاشتراك فى دورة الألعاب العالمية الصيفية التى ستقام فى المانيا 2023 ، وستكون الفروسية واحدة من الرياضات التى سوف تشهدها تلك الألعاب .

قام بالقاء المحاضرة الرئيسة في الدورة العميد أحمد مصطفى قنديل وهو يشغل حاليا منصب المدير الفني للفروسية بالأولمبياد الخاص المصري والمدير الفني بنادي فروسية القوات المسلحة ومدرب معتمد من الأولمبياد الخاص وبطل القفز و السدود والموانع لسنوات طويلة.

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وصرح د. عماد محيى الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الاقليمية بأنه وكما هو معروف بأن رياضة الفروسية من الرياضات ذات الطبيعة الخاصة ، وأن المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى طلب من إدارة الرياضة والتدريب والالعاب والمسابقات بضرورة تنشيط مختلف الرياضات المسجلة فى الأولمبياد الخاص والبالغ عددها 28 رياضية صيفية و8 رياضات شتوية ، وضرورة مشاركة برامج المنطقة فى اكبر عدد من الرياضات فى العالمية القادة بألمانيا 2023 .

فيما صرح الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري بأن تلك الدورة التدريبية في الفروسية تعتبر ضمن سلسلة الدورات التدريبية لإعداد المدربين والتي يقيمها البرنامج المصري خلال تلك الفترة لإعداد مدربين في تلك الرياضات استعدادا للعودة لأنشطة الأولمبياد الخاص المصري في أغسطس المقبل. وهي الدورة الثانية بعد إقامة أولى الدورات في رياضة الجمباز وستكون الثالثة في كرة القدم الشاطئية والرابعة في رياضة الشراع خلال الفترة القادمة.

الدكتور إكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص المصري أكد على أن لأول مرة البرنامج المصري يقيم هذه الدورات التدريبية في تلك الرياضات والتي من المقرر إدراجها بالبرنامج المصري خلال الفترة القادمة بخلاف رياضتي الفروسية والجمباز والتي شارك فيها الأولمبياد الخاص المصري خلال الألعاب العالمية الصيفية الأخيرة والتي أقيمت في أبوظبي ٢٠١٩ والالعاب الإقليمية التاسعة الأخيرة والتي أقيمت أيضا في أبوظبي ٢٠١٨ وحقق فيها اللاعبون نتائج طيبة.